Экс-сотрудник Google получил полтора года тюрьмы за кражу технологий беспилотных авто 

ТАСС, 5 августа. Окружной судья США Уильям Алсап во вторник приговорил бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за похищение коммерческой информации о беспилотных автомобилях у компании и ее последующую передачу конкурентам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство France Presse сообщало, что в марте Левандовски, проработавший в Google с 2009 по 2016 год, признался, что перед увольнением скачал документацию по разработке технологий для беспилотных автомобилей, в том числе по созданию радара, с помощью которого такое транспортное средство может определять препятствия на своем пути и измерять расстояния. Отмечается, что Левандовски возглавлял подразделение, занимавшееся разработкой такого устройства.