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Долгожданный релиз «Мулан» состоится 4 сентября в кино и на Disney+ 

runews24.ru и ещё 10 1 час назад
Долгожданный релиз «Мулан» состоится 4 сентября в кино и на Disney+
Фото: runews24.ru
Издание Empire сообщает, что релиз приключенческого боевика «Мулан» по мотивам одноименного мультфильма намечено на 4 сентября.
Премьеру блокбастера смогут посмотреть подписчики Disney+. В этот же день на широких экранах фильм смогут посмотреть первые зрители тех стран, где сервис недоступен.
Сюжет картины переносит зрителя в древний Китай, где власти издают указ о призыве в армию по одному мужчине от каждой семьи. Призывники должны будут бороться с захватчиками государства, пришедшими с северных территорий. Мулан, старшая из дочерей в семье почтенного воина, должна будет отправиться на войну, потому что отец тяжело болен. Она переодевается в мужской костюм и смело отправляется на встречу опасностям и приключениям.
Фото: Disney
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Другое , Walt Disney
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