Долгожданный релиз «Мулан» состоится 4 сентября в кино и на Disney+ 

Издание Empire сообщает, что релиз приключенческого боевика «Мулан» по мотивам одноименного мультфильма намечено на 4 сентября.

Премьеру блокбастера смогут посмотреть подписчики Disney+. В этот же день на широких экранах фильм смогут посмотреть первые зрители тех стран, где сервис недоступен.

Сюжет картины переносит зрителя в древний Китай, где власти издают указ о призыве в армию по одному мужчине от каждой семьи. Призывники должны будут бороться с захватчиками государства, пришедшими с северных территорий. Мулан, старшая из дочерей в семье почтенного воина, должна будет отправиться на войну, потому что отец тяжело болен. Она переодевается в мужской костюм и смело отправляется на встречу опасностям и приключениям.