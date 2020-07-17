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В России угасает эпидемия коронавирусной инфекции 

Газета.Ru 2 часа назад
— К 17 июля в мире зафиксировано 13 971 788 случаев заражения коронавирусом. 8 283 665 заболевших выздоровели, 593 143 пациентов с COVID-19 скончались.
— Французские ученые нашли общий симптом, встречающийся у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Речь идет о дефиците интерферона — белка, выделяемого организмом для борьбы с вирусами, а также об усиленном воспалении. Такой вывод исследователи сделали после обследования 50 больных коронавирусной инфекцией.
— Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что серьезного всплеска заболеваемости в столице в ближайшее время ожидать не стоит. По его словам, в городе происходит иммунизация населения — более 20% обследованных москвичей уже имеют антитела к новой инфекции.
«При прохождении эпидемии в таких масштабах и без вакцины есть один только рецепт по остановке такого рода агрессивной инфекции — иммунная прослойка, люди, которые встретились с коронавирусом и имеют антитела», — подчеркнул градоначальник.
— При этом Собянин отметил, что скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве невозможно. Он пошутил, что Москва — «небольшой городок», где каждый может позвонить знакомому врачу, на станцию скорой помощи, в поликлинику или узнать у знакомых, болеет ли кто-то.
— Вместе с тем тестирование на коронавирус методом ПЦР теперь может пройти любой москвич. Как пояснил мэр Москвы, удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед.
— Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА «Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Однако он все же предостерег от преждевременной радости. «Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал эксперт. Он объяснил, что на карте, на которой регионы России обозначены зеленым, желтым, светло-красным и красным цветами, можно увидеть, где в России индекс заболеваемости достаточно низкий, а где обстановка остается достаточно тревожной.
— Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат против COVID-19 «Авифавир» может поступить в аптеки страны уже в июле. По его словам, получить лекарство будет возможно по выписанному рецепту.
— Правительство испанского автономного сообщества Арагон распорядилось уничтожить 92 700 норок из-за выявления у них коронавирусной инфекции. По словам советника арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакина Олона, убиты будут все животные в рамках превентивной меры.
— Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти ряда округов штатов Аризона и Техас начали заказывать грузовики-рефрижераторы из-за нехватки мест в моргах. По данным телеканала CNN, речь идет об округах Камерон, Идальго и городе Сан-Антонио в Техасе.
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Комментарии
Другое , Сергей Собянин , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Москва
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