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По стопам Волочковой: Евгений Петросян показал свою растяжку 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
По стопам Волочковой: Петросян показал растяжку
Фото: Teleprogramma.pro
Евгений Петросян поддерживает форму разными способами, в том числе и при помощи растяжки. Юморист опубликовал в своем микроблоге видео из массажного салона. Судя по всему, 74-летний артист готовится сесть на шпагат и, как минимум, удивить молодую супругу.

«Можете заснять и не надо корректировать», — говорит Петросян в процессе манипуляций со специальной конструкцией.

Занятиям спортом Петросян посвящает достаточно времени. Различные упражнения он выполняет обязательно под присмотром специалистов и не менее полутора часов. Все это делается и для того, чтобы соответствовать молодой супруге, ну и для здоровья, конечно. Молодоженом, после 33-х лет совместной жизни с Еленой Степаненко, Петросян стал не так давно. Новая пассия Татьяна Брухунова младше юмориста на 43 года.
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Другое , Выборы на Украине , Оранжевая революция , Слуга народа , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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