США вновь угрожают санкциями против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Болгарские читатели живо реагируют на сложившуюся ситуацию. Болгария вновь попадает под жернова? Дежавю? «Если сейчас ЕС не ответит твердо и решительно, лучше пусть распадется», — пишут читатели.

Правительство Болгарии ожидает, что сегодня вечером будет объявлено о санкциях по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил в студии программы «Лице в лице» («Тет-а-тет») вице-премьер Томислав Дончев. «Санкции затронут компании, участвующие в строительстве „Турецкого потока"“, — говорит Дончев. Однако, по его словам, еще неизвестно, повлияет ли это действие США на Болгарию и болгарские компании.

Так Дончев комментирует статью в издании „24 часа“, в которой говорится, что „газовые проекты Болгарии — „Балканский поток" и интерконнектор с Грецией — находятся под угрозой приостановки из-за политической нестабильности“.

Часть второй трубы газопровода „Турецкий поток“, начинающуюся в Болгарии и используемую для поставок российского газа через Турцию в Европу, в статье называют „Балканским потоком“. Премьер-министр Бойко Борисов неоднократно подчеркивал, что в Болгарии „Турецкий поток“ сливается со строящимся в данный момент расширением существующей газовой инфраструктуры, поэтому болгарский участок не может считаться частью проекта компаний “Газпром» и «Боташ».

В посольстве США не стали комментировать публикации, предоставленные изданием «Дневник». Вашингтонская миссия в Софии не прокомментировала и то, о чем говорится в статье " 24 часа«: именно «Турецкий поток», а не протесты в Болгарии были главной темой вчерашней встречи премьер-министра Болгарии и посла Герро Мустафы. Посольство только сослалось на комментарий Мустафы о повестке дня, опубликованный в «Свободной Европе», где об энергетике не сказано ни слова.

Лишение права на отсрочку

Санкции в отношении «Турецкого потока» были анонсированы как раз в тот момент, когда США начали ужесточать свою политику в отношении двух крупных российских проектов, находящихся на стадии строительства — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Это возможно с помощью лишения права на отсрочку в соответствии с законом CAATSA, «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), который в 2017 году создал возможность введения санкций против России из-за вмешательства в выборы и по другим причинам.

Это открывает возможность экономических и финансовых санкций против европейских и других иностранных компаний из-за «Северного потока — 2» в случаях, когда компании, участвующие в проектах, рассматривались в соответствии с законодательством до принятия CAATSA, и поэтому не подвергались санкциям.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США «добавят газопровод „Северный поток — 2" и вторую трубу „Турецкого потока" к перечню санкций по CAATSA“. Акцентирование внимания на второй трубе подчеркивает, что речь идет именно о той трубе, которая должна будет доставить газ в Европу через Болгарию — открытие и ввод в эксплуатацию первой трубы произошли в Стамбуле в январе этого года.

“Это и другие действия, связанные с данными российскими газопроводами для экспорта энергоносителей, рискуют попасть под американские санкции», — добавил Помпео. «Мы ясно даем понять, что не допустим, чтобы эти компании и дальше поддерживали и поощряли вредное влияние России. Убирайтесь [из этих проектов] сейчас же или рискуете столкнуться с последствиями»

«Позвольте мне прояснить: это не торговые проекты, это ключевые инструменты Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от энергопоставок, они наносят ущерб Украине и трансатлантической безопасности», — продолжил Помпео.

«Государственный департамент предпринимает дальнейшие действия против России, чтобы выступить против строительства «Северного потока — 2" и других подобных ему проектов, поскольку США поддерживают право Европы на надежные поставки и выбор, не связанные с политическим и военным давлением со стороны Кремля», — заявил Фрэнк Фаннон, помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам. — В то время как Вашингтон продвигает варианты диверсификации в Литве, Беларуси и Хорватии и ищет пути содействия энергетической безопасности, Кремль продолжает «через „Северный поток — 2" прикладывать все усилия, чтобы увеличить зависимость Европы, в том числе путем прекращения поставок через Украину (что отчасти будет возможно после завершения „Северного потока — 2“)“, — добавляет Фаннон. Он упомянул Болгарию среди стран, которые в настоящее время диверсифицируют свои источники энергии с помощью Соединенных Штатов.

В ответ на позицию Помпео пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что у США „не осталось действующий эффективных инструментов“, только силовые приемы. „Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Это показатель слабости американской системы“, — считает Захарова.

Другой упомянутый в публикации момент — нестабильность затронет действующий интерконнектор Греция-Болгария (IGB), через который США должны поставлять сжиженный газ. Данный проект, в котором не участвуют российские компании, является ключевым элементов стратегии Вашингтона по сокращению зависимости Европы от России в сфере энергетики. В ближайшие годы в IGB должен получать газ как минимум из трех источников — американский сжиженный газ, газ от Азербайджана и (если он будет построен) от Восточно-Средиземноморского трубопровода.

Комментарии читателей:

karabastun

Это что получается — Борисова свергнут „спонтанные протесты“, потому что он прокладывал трубы для попавшего под санкции США „Турецкого потока“?

Viva la Evolution

А неужели эти американцы наконец-то санкционируют кучку болгарских политиков и бандитов по проекту „Белене“? Когда по башке получит Теменужка Петкова?

Роси

Борисова неоднократно предупреждали болгарские специалисты, что не надо лезть в этот „Турецкий поток“. А он теперь тратит 2-3 миллиарда, которые мы опять будем отдавать из своих карманов. Нас одурачили, потому что мы дураки.

Я одного только не понял: американцы что, не знают, что Бойко правый и против российских протеже и мафии в Болгарии? Он столько русских шпионов поймал. Как это вдруг американцы не будут поддерживать этого „яростного русофоба“ Борисова? А что теперь будет с такими, как Бойко, какие должны быть они — эти правые? Неужели американцы не в курсе, что все они русофобы и против энергетической зависимости Болгарии от РФ?

ju.li За что они могут столько санкций против нас вводить? Я и так уже не жду, что они нам хотя бы одно крыло от уже оплаченных самолетов пришлют… чем они могут нас еще напугать? Будут нанимать еще больше коррумпированных людей?

stedim

По-моему мы все это уже проходили с русскими. США не обязательно становиться вторым СССР.

Perry_Mason

»Пятачок, мы же были друзьями», — воскликнул медвежонок Пух Пусть США занимаются своими делами и не лезут, куда не просят!

moreee

На следующие 10-20 лет протекционизм заменит глобализм. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но это случится.

dlh48570945

Хорошо, что сейчас США могут только лаять, но не кусают. Они не могут защитить свои магазины от мародеров, но собрались вводить санкции — и что за санкции-то? Что у нас еще осталось, что можно было бы у нас украсть? Если бы я был на месте Тыквы (Бойко Борисов), я бы и так и так ушел, выгнал бы Мустафу, а их бы пригласил опустошить свои военные базы — вот это было бы весело.

Комментарии к статье в Факти: Вашингтон продолжает войну против «Турецкого потока»

ДА ИЗМЕТЕМ крадливата пасмина ГЕРБ

Нужно выгнать ковбоев из Европы

Давайте мы как граждане введем эмбарго на все американские товары. Только так мы сможем им хоть как-то повредить.

Вот так они складывают трубы, а они потом стоят пустые

Нас вот вообще не интересует энергетическая безопасность Ковбойстана, нечего им вмешиваться в нашу. Янки, вон из Европы!

Если сейчас ЕС не ответит твердо и решительно, лучше пусть распадется. Это ковбои решают, что будет в Европе. Нужно ввести ответные санкции. А как насчет европейской армии? Когда ковбои начнут вносить хотя бы столько же, сколько ЕС, в НАТО ? И когда придет конец монополии некачественного ковбойского барахла, которым вооружается НАТО?

Сандо

Нужно еще подзаголовок: США уничтожает Болгарию! Да только осмелится ли хоть один журналист так написать?

Комментарии к статье в Сега: Вашингтон: Немедленно прекратите строительство «Турецкого потока»

Aniki

Дежавю? Нет, ни у кого?

Банда

Соединенные Штаты столкнулись с экономическими интересами лидеров ЕС. Теперь станет ясно, прошло ли время вассального союза или нет. Теперь ничего пока не понятно, даже если из Берлина слышится приглушенный рык. С нами все понятно — что скажут, то и сделаем. Но другого пути нет.

DESUM

Как в анекдоте. Разговаривают Сталин и Рузвельт. Сталин: Скажите, Рузвельт, что такое демократия. Рузвельт ответил, что это значит " прежде всего исполнять волю народа«, а потом добавил: «американского народа».

ЕМОКОМ

На практике США таким образом подливают масла в огонь. Свергают два правительства (Болгарии и Сербии)… некрасиво как-то по отношению к Бойко Борисову, но цель оправдывает средства. А цель — независимость Европы от России…

Zmeja

Вчера Герро Мустафа выделила Бойко Борисову всего 30 минут на обсуждение ситуации с протестами и Балканским потоком. Едва ли у них было время для дискуссий.

Meto_ot_Interneto

Мне даже жалко стало Бойко. Он у них и самолеты купил, и штаб в Варне им сделал, а они ему опять не дают делать «Балканский поток». Тяжелая участь вассала.

кладенец1

Теперь я жду статью, которая расскажет, как полезно будет остановить строительство!

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую РеспубликуShowstopper

Фирмы, которые строят в Болгарии этот трубопровод, — мелкая рыба, они могут позволить себе попасть под санкции. Это не многонациональные компании, которые преследуют американцы. Вопрос в том, есть ли какая-то польза для Болгарии от завершения этого проекта? Доделали ли альтернативную связь с Грецией?

Вашингтон: Немедленно остановите строительство «Турецкого потока»!

Пекин: Немедленно прекратите полеты на другую сторону Луны!

Брюссель: Остановите строительство АЭС «Белене»!

Москва: Строительство балканского хаба недопустимо!

Скопье: Все гласные буквы кириллицы — македонские! Верните их немедленно!

Комментарии к статье в Dir: США планируют остановить газовые проекты в Болгарии

Чем больше они указывают, что нам делать, тем неприятнее они становятся.

Росен

Российская труба в Турцию стоит пустая, Путин в ярости, так Бойко решил наполнить трубу нашими деньгами, занявшись строительством продления до Сербии.

pandy

ЕС пора покинуть НАТО и проводить собственную политику. Ковбои обязывают нас покупать у них по двойным ценам, а еще обязывают нас платить за электроэнергию по тройному тарифу. С таким союзником и враги не нужны.

Орлин

Почему никто не протестует возле американского посольства? Оно для Болгарии вреднее правительства!

Smith

Этот Пятачок уже украл все, что мог, из этого проекта в качестве подисполнителя. И Борисов его еще обслужил, хотя было понятно, что санкций не избежать. Народ заплатит!

Едно от малкото верни неща

Правильно нас во времена социализма учили: США — агрессор, они грабят весь белый свет

Браво!

Браво! Только США нас смогут вытащить из русского болота

PEYTSCH

У американцев очень странная логика… Политическая нестабильность и столкновения есть и в Греции, и в Сербии, и в Северной Македонии…

А в чем проблема, американский сжиженный газ немного дороже российского. Еще небось и куда качественнее

Тия полудяха

Пусть засунут себе эти санкции туда, куда Макар телят не гонял. Болгария — независимое государство или еще один американский штат? Законы одной страны должны распространяться на одну страну или на всю планету Земля? Зачем государству, у которого есть экономический и военный потенциал, «давать билет в жизнь» другому государству? Мы 45 лет смотрели этот фильм. Где свободная конкуренция и экономическая инициатива? Почему государства должны накладывать санкции на частные фирмы, чтобы другие частные фирмы могли продавать свою продукцию? Боже, за что мы боролись и до чего докатились!