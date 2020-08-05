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«Сразу видно, что львица»: 46-летняя Высоцкая показала себя в студенческие годы 

Vse42.ru и ещё 4 57 минут назад
Фотография Юлии Высоцкой 26-летней давности вызвала восторг у поклонников актрисы. Знаменитость, по мнению пользователей, почти не изменилась
Архивный кадр появился в Instagram-аккаунте Юлии Высоцкой. Там она позирует в гримерке университета в белой одежде, на которую вниз спадают длинные волосы. Она также оставила описание под постом.
По ее словам, она уже давно хотела перенести электронные снимки в бумажный формат, потому что иначе кадры начинают теряться «в бесконечных мегабайтах памяти».
эта была сделана в Минске, третий курс Беларусской Академии Искусств (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — уточнила Высоцкая.
Поклонники высоко оценили внешность юной Высоцкой. По их мнению, звезда телевидения практически не изменилась и «прячет где-то молодильные яблочки».
— Совсем не изменилась. только волосы короче!", «Сразу видно, что львица», «Вы не изменились, Юлечка», «Вы не меняетесь! Красавица всегда», «Потрясающая в юности, потрясающая сейчас», — пишут фанаты под публикацией.
Сама Высоцкая на многочисленные комплименты не ответила. Известно, что она часто делится с ними происходящими в ее жизни моментами.
Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая устроила голодовку в стильном образе.
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Другое , Юлия Высоцкая
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