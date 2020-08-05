«Сразу видно, что львица»: 46-летняя Высоцкая показала себя в студенческие годы 

Фотография Юлии Высоцкой 26-летней давности вызвала восторг у поклонников актрисы. Знаменитость, по мнению пользователей, почти не изменилась

Архивный кадр появился в Instagram-аккаунте Юлии Высоцкой. Там она позирует в гримерке университета в белой одежде, на которую вниз спадают длинные волосы. Она также оставила описание под постом.

По ее словам, она уже давно хотела перенести электронные снимки в бумажный формат, потому что иначе кадры начинают теряться «в бесконечных мегабайтах памяти».

эта была сделана в Минске, третий курс Беларусской Академии Искусств (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — уточнила Высоцкая.

Поклонники высоко оценили внешность юной Высоцкой. По их мнению, звезда телевидения практически не изменилась и «прячет где-то молодильные яблочки».

— Совсем не изменилась. только волосы короче!", «Сразу видно, что львица», «Вы не изменились, Юлечка», «Вы не меняетесь! Красавица всегда», «Потрясающая в юности, потрясающая сейчас», — пишут фанаты под публикацией.

Сама Высоцкая на многочисленные комплименты не ответила. Известно, что она часто делится с ними происходящими в ее жизни моментами.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая устроила голодовку в стильном образе.