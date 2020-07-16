Отец блогера Насти Тропицель обвинил в смерти дочери её бойфренда 

Отец погибшей на Бали блогерши Насти Тропицель Андрей назвал новую возможную причину её гибели. По его словам, бойфренд Насти в тот роковой вечер мог подсыпать ей наркотики.

Он уверен, что оказавшись на Бали, его дочь просто попала под дурное влияние своих друзей. Они фактически жили за её счёт, а возлюбленный Насти 30-летний Виктор даже продолжал брать оплату с девушки за мотоинструктаж.

По словам Андрея, он слишком поздно узнал об увлечении дочки и не успел навести справки о её избраннике. Он вспоминает, что дедушка Насти с самого начала отнёсся к Виктору настороженно.

Он посмотрел её видео за июнь и сказал: «Это уже не Настя. Это мотылёк, который попал в паутину», — поделился мужчина.

На балийских форумах много писали о том, что Настя что-то употребляет.

Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал, — предположил отец погибшей.

Семью 18-летней Тропицель также возмутили откровенные публикации мотоинструктора об интиме с их дочерью. По их словам, он делился подробностями сексуальным сцен, где его дочь якобы связывали.

Поведение бойфренда Насти на кремации и вовсе повергло в шок родных Тропицель. Виктор наблюдал за тем, как горит её тело, и неоднократно подчёркивал, что ему хочется видеть, как «душа уходит из тела», передаёт StarHit.

Потом балийцы сказали, что это он так хотел потренироваться на нашем ребёнке, — вздыхает Андрей.

Отец Насти добавил, что профессионализм Виктора как инструктора также вызывал у них сомнения. Его ученики якобы жаловались, что получили тяжелейшие травмы в ходе его уроков.

Убитые горем родители также заявили о пропаже денег со счетов дочери. По их словам, активное списывание началось уже после смерти девушки. Кроме того, в багаже Насти, который привезли к ним домой, не было дорогих брендовых нарядов и 3-х миллионов рублей.

Трагедия произошла на Сансет-роуд в районе Кута 21 июня. Девушка и её парень ехали на мотоцикле. За рулём был молодой человек. В какой-то момент он врезался в бордюр.

Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

Ранее NEWS.ru писал, что мать девушки выложила в Сеть видео, снятое за два часа до гибели дочери. Это последние прижизненные кадры с ней. На них видно, что блогер вместе с молодым человеком спокойно едут по дороге на спортивном мотоцикле.