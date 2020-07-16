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В России планируют штрафовать YouTube и Instagram за неудаление информации 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В России планируют штрафовать YouTube за неудаление информации
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили прописать в российском законодательстве штрафы для сайтов за отказ удалить информацию.
Таким образом они хотят устранить существующую, по их мнению, правовую неопределённость: провайдеры и владельцы сайтов обязаны удалять запрещённый в РФ контент, но ответственность за отказ сделать это не предусмотрена.
Как передаёт РИА Новости, Хинштейн и Боярский считают возможным штрафовать за подобное нарушение на сумму до 4 миллионов рублей. Эту санкцию они хотят распространить, в частности, на видеосервис YouTube, соцсети Twitter, Instagram и Facebook. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.
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Другое , Сергей Боярский , Александр Хинштейн , Госдума
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