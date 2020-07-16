В России планируют штрафовать YouTube за неудаление информации

Таким образом они хотят устранить существующую, по их мнению, правовую неопределённость: провайдеры и владельцы сайтов обязаны удалять запрещённый в РФ контент, но ответственность за отказ сделать это не предусмотрена.

Как передаёт РИА Новости, Хинштейн и Боярский считают возможным штрафовать за подобное нарушение на сумму до 4 миллионов рублей. Эту санкцию они хотят распространить, в частности, на видеосервис YouTube, соцсети Twitter, Instagram и Facebook. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму