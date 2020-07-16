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Канье Уэст передумал и стал кандидатом в президенты США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Канье Уэст передумал и стал кандидатом в президенты США
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Рэп-исполнитель Канье Уэст все-таки решил участвовать в предвыборной гонке и зарегистрировался кандидатом в президенты США.
По информации издания Star Tribune, рэпер заполнил так называемую форму Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов, чтобы официально баллотироваться на президентский пост, передает «360».
Отмечается, что представитель музыканта внес всю необходимую сумму и заполнил бумаги 15 июля.
Пресс-секретарь Оклахомской избирательной комиссии Миша Мор уточнила, что этот день был последним для регистрации кандидатов на должность главы государства.
Уэст выдвигается от комитета «Канье 2020» и партии BDY, что, по словам артиста, означает «День рождения».
Ранее СМИ со ссылкой на представителя музыканта сообщили, что Канье Уэст решил не участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Ранее социологический опрос показал, что по уровню поддержки среди избирателей Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену.
5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.
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Другое , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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