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Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус
Фото: ТК «Звезда»
По словам специалиста, в России применяются 16 тестов на COVID-19 с разной степенью чувствительности.
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что тесты на коронавирус не всегда могут определить, активен ли вирус, или иммунная система его уже подавила.
Ряду тестов, по мнению специалиста, не хватает чувствительности, и они «могут не заметить небольшое количество антител».
«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — подчеркнула она в интервью для РБК.
Попович также прокомментировала выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
По ее словам, в России применяются 16 тестов на COVID-19 с разной степенью чувствительности.
«У каждого теста есть ограничения на степень его способности обнаруживать вирус и правильно его определять. Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома», — уверена Лариса Попович.
Российские тесты, как отметила вирусолог, обладают 95–96% чувствительностью и посоветовала при наличии симптомов сдавать тесты несколько раз.
Ранее сообщалось, что бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил, что сомневается, в существовании бессимптомных носителей коронавируса. Ученый предположил, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
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Другое , Лариса Попович , ВШЭ
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