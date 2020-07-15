Илон Маск будет 30 минут раздавать деньги

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил у себя в Twitter, что следующие 30 минут средства, поступающие на его биткойн-кошелек, будут возвращены отправителю в двойном размере.

Ранее Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, вечером 15 июля, состояние Маска выросло до $68,5 млрд, и он занял восьмое место в топ-10 богатейших людей планеты.