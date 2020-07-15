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Илон Маск будет 30 минут раздавать деньги

Газета.Ru
1 час назад
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Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил у себя в Twitter, что следующие 30 минут средства, поступающие на его биткойн-кошелек, будут возвращены отправителю в двойном размере.
Илон Маск будет 30 минут раздавать деньги
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Ранее Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
По подсчетам издания, вечером 15 июля, состояние Маска выросло до $68,5 млрд, и он занял восьмое место в топ-10 богатейших людей планеты.
Forbes отмечает, что с марта по июль состояние американского предпринимателя выросло более чем на $20 млрд за счет подорожания акций Tesla, которые выросли в цена на 290%.
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