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Новая война в Закавказье
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Деловая газета "Взгляд"
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Количество жертв с обеих сторон нового витка армяно-азербайджанского конфликта растет, гибнут высшие офицеры. Ждет ли Закавказье новая большая война с участием России?
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