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Новая война в Закавказье 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Новая война в Закавказье
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Количество жертв с обеих сторон нового витка армяно-азербайджанского конфликта растет, гибнут высшие офицеры. Ждет ли Закавказье новая большая война с участием России?
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