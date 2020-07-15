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Клиент пожаловался в полицию с просьбой привлечь проститутку к ответственности 

ЧП Столица 5 часов назад
Клиент пожаловался в полицию с просьбой привлечь проститутку к ответственности
Фото: ЧП Столица
В отдел полиции района Коньково на юго-западе столицы обратился 21-летний молодой человек, который сообщил, что его обманула неизвестная девушка, которая прикинулась проституткой и обещала парню любовь за деньги. Свои услуги красотка презентовала более чем профессионально, и молодой человек с готовностью выложил нужную сумму. Но на словах всё было куда интереснее, чем оказалось в реальности, а девушка оказалась не такой умелицей в постели, как обещала. Молодой человек написал заявление на нее в полицию.
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