Клиент пожаловался в полицию с просьбой привлечь проститутку к ответственности 

В отдел полиции района Коньково на юго-западе столицы обратился 21-летний молодой человек, который сообщил, что его обманула неизвестная девушка, которая прикинулась проституткой и обещала парню любовь за деньги. Свои услуги красотка презентовала более чем профессионально, и молодой человек с готовностью выложил нужную сумму. Но на словах всё было куда интереснее, чем оказалось в реальности, а девушка оказалась не такой умелицей в постели, как обещала. Молодой человек написал заявление на нее в полицию.