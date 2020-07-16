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Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 14 40 минут назад
Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Переболевшим тяжелой формой коронавируса не обязательно делать от него прививку, поскольку они уже имеют к нему хороший иммунитет. Об этом РИА Новости сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он сослался на многочисленные исследования, которые показывают, что у таких людей в крови циркулируют мощные защитные титры антител к вирусу. «Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.
Он не уточнил, надо ли прививаться другим перенесшим заболевание гражданам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России иммунитет к новой инфекции есть у каждого четвертого. При этом чаще его имеют жители больших городов и дети. По данным на 10 июля, антитела имели 21,7 процента москвичей.
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Другое , Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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