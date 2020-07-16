Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом 

Переболевшим тяжелой формой коронавируса не обязательно делать от него прививку, поскольку они уже имеют к нему хороший иммунитет. Об этом РИА Новости сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сослался на многочисленные исследования, которые показывают, что у таких людей в крови циркулируют мощные защитные титры антител к вирусу. «Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.

Он не уточнил, надо ли прививаться другим перенесшим заболевание гражданам.