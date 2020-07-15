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В Абхазии поддержали снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа 

Общественная служба новостей 4 часа назад
В палате считают, что подобные памятники порочат современные взаимоотношения между нациями.
“Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией”, — отмечают в палате.
Памятник установили 30 июня в в месте впадения реки Мзымта в Черное море — в 1837 году русские войска тут заложили форт Святого Духа. Уже через несколько дней его демонтировали по инициативе черкесских общественников, которые назвали памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа.
Ранее Общественная служба новостей рассказывала о том, что марш «Бессмертного полка» опять могут отложить из-за Covid-19 Сообщение В Абхазии поддержали снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
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Другое , Абхазия , Сочи
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