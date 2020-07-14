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В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 

Российская Газета 50 минут назад
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ
Фото: Российская Газета
На Апеннинах стартовало официальное расследование в связи с иском Ассоциации итальянских потребителей (Codacons), открыто обвинившей Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в несвоевременных решениях и распространении противоречивой информации о пандемии.
На первом этапе дело было доверено вести прокуратуре Милана, которая впоследствии передала материалы римским следователям. Им предстоит выяснить, повлияли ли суждения и действия ВОЗ на усугубление эпидемиологической ситуации и на бесконтрольное распространение вируса на территории Италии.
Codacons указывает на «ошибки, противоречия, упущения и задержки» со стороны авторитетной ооновской организации в пиковый период кризисной ситуацией.
"Итальянские власти, всецело доверившись предписаниям ВОЗ, явно недооценившей серьезность чрезвычайной ситуации, в какой-то степени заплатили за последствия выбранной ими стратегии, базирующейся на ошибочных руководящих указаниях", — говорится в иске.
Впрочем, у итальянцев есть вопросы и к собственным властям. Параллельно проводится расследование о некорректных действиях правительства в условиях пандемии на основании того, что ряд населенных пунктов в районе Бергамо, одного из наиболее пострадавших из-за коронавируса городов, не был включен в так называемую «красную зону» после выявления первых случаев заражения. Месяц назад свидетельские показания по этому делу дали министры здравоохранения и внутренних дел, а также премьер Италии Джузеппе Конте. Все трое проходят по этому делу в качестве «информированных лиц».
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