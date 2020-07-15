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Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус
Фото: Lenta.ru
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным. Об этом сообщил сам глава государства, передает ТАСС.
По словам президента, он чувствует себя хорошо и температуры у него не было уже больше недели. Лидер страны также отметил, что его анализы крови показали нормальные результаты, а процент насыщения крови кислородом поднялся до 98. Болсонару рассказал, что у него не было таких распространенных симптомов, как проблемы с дыханием или потеря вкуса. Он подчеркнул, что лечился гидроксихлорохином.
Впервые президент Бразилии сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса, в том числе и гидроксихлорохина. Также были прекращены исследования лопинавира и ритонавира.
Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. Там зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения. Из них более миллиона человек выздоровели, 74 тысячи — умерли.
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Другое , Ситуация в мире , COVID-19 , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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