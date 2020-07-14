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США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить применение силы на границе 

ТАСС 7 часов назад
Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня", — сказала она.
12 июля Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.
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Комментарии
Другое , Министерство обороны , Госдеп США , Азербайджан , Армения , США
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