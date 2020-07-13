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Подруга Юлии Началовой устроила фотосессию на могиле певицы 

Экспресс газета 6 часов назад
Подруга Юлии Началовой устроила фотосессию на могиле певицы
Фото: Экспресс газета
Уже больше года прошло со дня смерти известной российской певицы. Ужасная череда обстоятельств и подорванное здоровье привели к страшной трагедии.
Могила артистки стала местом паломничества не только для ее родных и близких друзей, на место упокоения лучезарной блондинки ежедневно приходят ее многочисленные поклонники, которые оставляют для своего кумира цветы, сладости и мягкие игрушки. Правда и здесь не обошлось без одного противоречивого инцидента, произошедшего буквально вчера.
Недоумение вызывала небольшая фотосессия, которую сделала подруга артистки Елена Метлюк. Девушка опубликовала в личном микроблоге несколько снимков с могилы певицы. Такое открытое позирование не понравилось некоторым поклонникам Началовой, посчитавшим поведение Метлюк проявлением тщеславия и желанием прокачать собственную медийность за счет почившей приятельницы. «Что за показуха? На кладбище, вы е…, бог вам судья», — возмутилась одна из фанаток.
"Моя жизнь разделилась на … до и после… Спи спокойно мой ангел", — трогательно подписала публикацию Елена.
Стоит отметить, что пост с могилы Началовой набрал сотни лайков всего за несколько часов. Среди тех, кому понравился гордый профиль Метлюк на кладбище оказался и российский певец Александр Панайотов, являвшийся близким другом покойной исполнительницы.
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Другое , Александр Панайотов
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