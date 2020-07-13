Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы 

РИА Новости 1 час назад
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса Лариса Гузеева в Instagram резко ответила своей подписчице, оставившей оскорбительный комментарий.
Телеведущая разместила фотографию с подругами во время съемок шоу "На дачу!".
"Похожи на алкоголичек", — написала одна из пользователей.
В ответ на комментарий Гузеева заявила, что жалеет таких "страшненьких, без мозгов и фантазий".
Актриса известна своим резким общением с подписчиками в социальных сетях. Так, например, ранее она назвала идиотами тех, кто критикует ее за появление в общественных местах без медицинской маски. Весной ведущая закрыла комментарии в Instagram и сообщила, что откроет их только после "смерти недоброжелателей".
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Другое , Лариса Гузеева , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сербия охладела к российской дружбе
Сербия охладела к российской дружбе
Прогорит до ватерлинии: корабль ВМС США загорелся на базе
Прогорит до ватерлинии: корабль ВМС США загорелся на базе
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
Видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение