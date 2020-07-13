Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы 

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости. Актриса Лариса Гузеева в Instagram резко ответила своей подписчице, оставившей оскорбительный комментарий.

Телеведущая разместила фотографию с подругами во время съемок шоу "На дачу!".

"Похожи на алкоголичек", — написала одна из пользователей.

В ответ на комментарий Гузеева заявила, что жалеет таких "страшненьких, без мозгов и фантазий".

Актриса известна своим резким общением с подписчиками в социальных сетях. Так, например, ранее она назвала идиотами тех, кто критикует ее за появление в общественных местах без медицинской маски. Весной ведущая закрыла комментарии в Instagram и сообщила, что откроет их только после "смерти недоброжелателей".