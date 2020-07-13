Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR 

В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re [in] carnation. Ролик размещен на японском канале Square Enix на YouTube.

В конце июля в Японии начнется бета-тест игры, он продлится до 5 августа. В тестировании поучаствуют около 20 тыс. человек. Когда состоится полноценный релиз тайтла — неизвестно.

NieR Re [in] carnation — условно-бесплатная RPG, за разработку которой отвечает студия Applibot, известная по играм Blade X Lord и SEVEN's CODE. В центре сюжета — маленькая девочка, которая вместе с персонажем, именующим себя «Мама», пытается разобраться в своем прошлом. В создании тайтла участвует Ёко Таро — создатель оригинальных NieR.