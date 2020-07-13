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Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR 

CyberSport.ru и ещё 1 2 часа назад
В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re [in] carnation. Ролик размещен на японском канале Square Enix на YouTube.
В конце июля в Японии начнется бета-тест игры, он продлится до 5 августа. В тестировании поучаствуют около 20 тыс. человек. Когда состоится полноценный релиз тайтла — неизвестно.
NieR Re [in] carnation — условно-бесплатная RPG, за разработку которой отвечает студия Applibot, известная по играм Blade X Lord и SEVEN's CODE. В центре сюжета — маленькая девочка, которая вместе с персонажем, именующим себя «Мама», пытается разобраться в своем прошлом. В создании тайтла участвует Ёко Таро — создатель оригинальных NieR.
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Другое , Япония
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