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Украина захотела подключить США и Британию к переговорам по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию
Фото: Reuters
Украина заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании, заявил вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала «Украина-24».
«Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в минском формате и в нормандском формате при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум», — приводит слова вице-премьера Украины ТАСС.
Резников добавил, что на этот счет «ведутся сигналы, консультации».
Кроме того, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу отметил, что Украина рассчитывает на финансово-техническую помощь от Великобритании и США.
Накануне Киев предложил «модернизировать» Минские соглашения.
Напомним, в прошлый четверг Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны, так как «не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда [они] заключались». После этого заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть это заявление.
Позже Резников заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита.
После этого в Кремле предупредили о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.
Напомним также, 1 июня Украина предложила новый формат переговоров по Донбассу с привлечением США и Великобритании, однако без России.
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Комментарии
Другое , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Германия , Киев , США , Великобритания , Франция
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