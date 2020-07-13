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Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении 

RT на русском 56 минут назад
Азербайджан сообщил об ударе по Армении
Фото: Газета.Ru
В Минобороны Азербайджана рассказали о ситуации на границе с Арменией.
«В ходе ночных боёв наши подразделения, применяя артиллерию, миномёты и танки точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
В ведомстве добавили, что во время боёв погиб военнослужащий Азербайджанской Армии.
Отмечается, что в настоящее время оперативная обстановка находится под контролем.
Ранее в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе, армянское Министерство обороны опровергает эти данные.
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Другое , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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