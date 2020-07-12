Инфекционист оценил риск возникновения второй волны коронавируса 

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Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность возникновения второй волны коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

В качестве примера врач привел Индию, где фиксируется большое число заражений.

"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций", — добавил он.

Чуланов отметил, что развитие эпидемии и предотвращение второй волны могут затормозить такие меры, как ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изолирование заболевших.

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