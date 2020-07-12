Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфекционист оценил риск возникновения второй волны коронавируса 

Газета.Ru и ещё 11 8 часов назад
Инфекционист оценил риск возникновения второй волны коронавируса
Фото: Газета.Ru
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность возникновения второй волны коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
В качестве примера врач привел Индию, где фиксируется большое число заражений.
"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций", — добавил он.
Чуланов отметил, что развитие эпидемии и предотвращение второй волны могут затормозить такие меры, как ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изолирование заболевших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Миру прогнозируют третью волну коронавируса
— Гонконгский ученый заявил о повышении заразности коронавируса на 30%
Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания
Газета.Ru: последние новости
В муниципалитетах Каталонии вводят жесткий карантин из-за COVID-19 В муниципалитетах Каталонии вводят жесткий карантин из-за COVID-19 Россияне не будут платить за установку электросчетчиков Россияне не будут платить за установку электросчетчиков В Ростовской области открываются кинотеатры и спа-центры В Ростовской области открываются кинотеатры и спа-центры
Другое , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Опубликовано шокирующее пророчество Мессинга
Опубликовано шокирующее пророчество Мессинга
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение