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«Нам нужно было время»: Наргиз с Дробышем записывают новую песню 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Нам нужно было время»: Наргиз о работе с Дробышем
Фото: Instagram
Наконец-то на творческом пути Наргиз Закировой началась светлая полоса.
Скандальное расставание с Максимом Фадеевым, несомненно, изрядно потрепало певице нервы.
Затем Наргиз заключила контракт с Виктором Дробышем, и тут грянула пандемия коронавируса.
По признанию самой певицы, этот период «молчания» дался ей достаточно тяжело. У нее не было ни одной новой песни.
«Когда все началось, Виктор Дробыш молчал. Я сначала думала: «А что же мы делаем?» Но потом поняла, что это нормально. Все должно прийти. Не с бухты-барахты же записывать песню и снимать клипы. Дробыш человек с потрясающим вкусом. Нам нужно было время, чтобы узнать друг друга. Сейчас он уже написал трек, и он мне очень нравится», — цитируют слова Закировой dni.ru
Как сообщал«Рамблер», на днях артистка решила шокировать поклонников своими образами с новыми прическами.
Известный фотохудожник Рональд Макдонки примерил на звезду новые образы. На кадрах, которые Наргиз опубликовала у себя в Instagram, она изображена с роскошными рыжими волосами в наряде невесты.
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Комментарии
Другое , Максим Фадеев , Виктор Дробыш , Дни.Ру
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