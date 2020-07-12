«Нам нужно было время»: Наргиз о работе с Дробышем

Наконец-то на творческом пути Наргиз Закировой началась светлая полоса.

Скандальное расставание с Максимом Фадеевым , несомненно, изрядно потрепало певице нервы.

Затем Наргиз заключила контракт с Виктором Дробышем , и тут грянула пандемия коронавируса.

По признанию самой певицы, этот период «молчания» дался ей достаточно тяжело. У нее не было ни одной новой песни.

«Когда все началось, Виктор Дробыш молчал. Я сначала думала: «А что же мы делаем?» Но потом поняла, что это нормально. Все должно прийти. Не с бухты-барахты же записывать песню и снимать клипы. Дробыш человек с потрясающим вкусом. Нам нужно было время, чтобы узнать друг друга. Сейчас он уже написал трек, и он мне очень нравится», — цитируют слова Закировой dni.ru

Как сообщал «Рамблер», на днях артистка решила шокировать поклонников своими образами с новыми прическами.

Известный фотохудожник Рональд Макдонки примерил на звезду новые образы. На кадрах, которые Наргиз опубликовала у себя в Instagram, она изображена с роскошными рыжими волосами в наряде невесты.