Опальный священник обратился к президенту России 

Он потребовал от главы государства передать схиигумену свои полномочия, пригрозив «полномасштабной духовной войной». При этом основатель Среднеуральского женского монастыря уточнил, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

6 июля жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словах нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти — женщина считает, что священник неуважительно высказывался о президенте России Владимире Путине и распространял о нем недостоверные сведения. Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.