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Гейтс рассказал, кто сначала должен будет получить вакцину от COVID-19 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Гейтс рассказал, кто сначала должен будет получить вакцину от COVID-19
Фото: News.ru
Вакцину от новой коронавирусной инфекции должны в первую очередь получить нуждающиеся люди. Об этом заявил предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость, мы получим пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени, принесет ещё больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей, — заявил Гейтс во время конференции Международного общества борьбы со СПИДом (IAS).
Мероприятие прошло в онлайн-формате, сообщает Reuters.
Гейтс подчеркнул, что мировые лидеры должны распределять вакцину, основываясь на принципах справедливости, а не только на экономических показателях.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в июле заявил, что лекарства от коронавируса должны быть доступны для всего населения планеты. Он не назвал сроки создания вакцины.
64-летний Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляет благотворительный фонд, в котором собраны $50 млрд Основными направлениями работы организации являются программы развития здравоохранения и образования в США, а также борьба с заболеваниями в развивающихся странах. Руководители фонда выделили $300 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа, а также поддержку бедных слоёв населения.
NEWS.ru писал, что американские власти выделили $1,6 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Денежные средства получила компания Novavax. Средства пойдут на завершение клинических испытаний, включая тестирование 30 тысяч добровольцев. Компания обязана поставить 100 млн доз вакцины до конца 2020 года.
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Комментарии
Другое , Билл Гейтс , ВОЗ , Microsoft , Reuters
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