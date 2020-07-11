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Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса прежде всего нуждающихся 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
ТАСС, 11 июля. Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что вакцину от новой коронавирусной инфекции в первую очередь должны будут получить нуждающиеся, а не те, «кто способен больше заплатить». С соответствующим призывом, как в субботу передает агентство Reuters, Гейтс выступил на посвященной вопросу распространения нового коронавируса конференции в формате онлайн, которая была организована Международным обществом борьбы со СПИДом (IAS).
"Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость [в препаратах], мы получим пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени, принесет еще больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей", — отметил Гейтс.
Основатель Microsoft также подчеркнул необходимость того, чтобы при распределении вакцины выбор был основан не на экономических показателях, а на принципах справедливости. «Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении [вакцины], основываясь не только на факторах, способствующих росту рынка, но также на принципах справедливости», — заключил он.
В начале июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создаваемые в мире вакцины и терапевтические средства от коронавируса должны быть доступны для всего населения планеты. Вместе с тем глава ВОЗ воздержался от прогнозов относительно возможных сроков создания вакцины.
Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. К настоящему моменту через фонд были выделены $300 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
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Другое , Билл Гейтс , ВОЗ , Microsoft , ИТАР-ТАСС , Reuters
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