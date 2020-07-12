Жена Игоря Николаева ответила на слухи о разводе, а затем разместила красноречивое фото 

Певица Юлия Проскурякова ответила сплетникам, которые приписывают ей развод с композитором Игорем Николаевым . Одним комментарием звезда не ограничилась — показала еще и красноречивое фото.

Слухи о романе со студентом сильно не понравились Юлии. Она не понимает, откуда берутся такие домыслы. Ее также раздражает, что репортеры теперь обзванивают всех знакомых. «Не развожусь, учусь, живу и счастлива!» — твердо заявила Проскурякова в своем «Инстаграме». А затем взяла на вооружение поговорку о том, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.

В свежей записи в своем блоге артистка показала фото, на котором предстала с мужем и друзьями семьи. Судя по атмосфере, ни о каком расторжении брака не может быть и речи. Люди на фото производят впечатление радостных и вполне довольных собственной жизнью людей.