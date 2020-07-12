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Жена Игоря Николаева ответила на слухи о разводе, а затем разместила красноречивое фото 

Суть событий и ещё 3 2 часа назад
Жена Игоря Николаева ответила на слухи о разводе, а затем разместила красноречивое фото
Фото: Суть событий
Певица Юлия Проскурякова ответила сплетникам, которые приписывают ей развод с композитором Игорем Николаевым. Одним комментарием звезда не ограничилась — показала еще и красноречивое фото.
Слухи о романе со студентом сильно не понравились Юлии. Она не понимает, откуда берутся такие домыслы. Ее также раздражает, что репортеры теперь обзванивают всех знакомых. «Не развожусь, учусь, живу и счастлива!» — твердо заявила Проскурякова в своем «Инстаграме». А затем взяла на вооружение поговорку о том, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
В свежей записи в своем блоге артистка показала фото, на котором предстала с мужем и друзьями семьи. Судя по атмосфере, ни о каком расторжении брака не может быть и речи. Люди на фото производят впечатление радостных и вполне довольных собственной жизнью людей.
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Другое , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова
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