ВОЗ сообщила о рекордном приросте инфицированных SARS-CoV-2 за сутки 

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Во всём мире за последние сутки зафиксировано 228 102 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщила 10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, всего выявлено уже 12 102 328 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 551 046 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 5565.