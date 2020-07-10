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ВОЗ сообщила о рекордном приросте инфицированных SARS-CoV-2 за сутки 

ИА Regnum 1 час назад
Во всём мире за последние сутки зафиксировано 228 102 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщила 10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняется, всего выявлено уже 12 102 328 инфицированных коронавирусом.
Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 551 046 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 5565.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении 204 967 новых случаев заражения коронавирусом и 5575 случаях летального исхода больных COVID-19.
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