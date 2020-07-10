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Россияне отреагировали на предложение о деноминации рубля 

Лера Букина 35 минут назад
Россияне отреагировали на предложение о деноминации рубля
Фото: ТАСС
Россияне вновь были опрошены Аналитической службой Рамблера. Им задали вопрос: «Как вы думаете, будет ли одобрено предложение главы информационно-аналитического центра "Альпари" провести деноминацию рубля в сто раз?».
55% респондентов считают, что предложение не будет принято.
«Это беспрецедентный шаг, к которому Россия не готова», — прокомментировали участники.
24% россиян считают иначе. По их мнению, предложение будет одобрено, поскольку в деноминации есть свои преимущества для страны.
21% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
В данном опросе приняли участие 10356 человек.
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию рубля в сто раз. Об этом пишут «Ведомости».
По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. В начале июля этот показатель пробил отметку в 11,6 триллиона рублей. Таким образом, на каждого жителя страны приходится по 80 тысяч рублей наличных.
Разуваев объяснил, что из-за ситуации с коронавирусом банковские счета обнуляют и компании, и физические лица. Бизнес, по его мнению, активно уходит в серые схемы, а россияне получают зарплаты в конвертах.
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Другое , Александр Разуваев , Ведомости
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