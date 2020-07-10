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Новые факты о гибели лыжников на перевале Дятлова огласят 11 июля 

ТАСС и ещё 3 55 минут назад
Новые факты о гибели лыжников на перевале Дятлова огласят 11 июля
Фото: Уральский меридиан
Москва, 10 июля. В субботу, 11 июля в 12:00 (мск) в редакции Издательского дома «Комсомольская правда» пройдет пресс-конференция, посвященная тайне гибели 9 лыжников в 1959 году на Северном Урале — Перевале Дятлова.
Есть более 70 версий случившейся трагедии, но ни одна из них не приближает нас к истине. Восемь лет журналисты «Комсомольской правды» проводят расследование загадочной истории.
Почему туристы покинули палатку и не вернулись к ней?
Отчего вероятнее всего погибла группа Дятлова?
Что скрывается за странными огненными шарами, которые наблюдали очевидцы в районе перевала?
Откуда взялась радиация на одежде погибших ребят?
О чем говорят тайные вдавленные надписи на книжках туристов?
Были ли в районе перевала испытания ракетной техники?
Что произошло с туристами возле кедра?
Как и при каких обстоятельствах ребята получили жуткие переломы?
В субботу, 11 июля, новые уникальные документы и свидетельства представят:
— компетентный эксперт, профессионально занимающийся расследованием трагедии и имеющий доступ к секретным архивам;
Николай Андреев, писатель, автор книги «Тайна перевала Дятлова»;
— Эдуард Туманов врач-судмедэксперт.
Имя главного спикера заранее не афишируют, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируется ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова.
Возрастная категория 18+.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (97.2 FM в Москве, radiokp.ru — по и на сайте kp.ru).
Адрес: Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 Проезд: станция метро «Динамо» (1-й вагон из центра) автобусы № 595, 384 и 84 — до остановки «Вымпел», 319 — до остановки «Вторая Хуторская улица».
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Другое , Николай Андреев , Москва
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