Financial Times (Великобритания): план Эрдогана превратить cобор Святой Софии в мечеть вызвал недовольство в России 

Когда в 1453 году после завоевания Константинополя Османской империей собор Святой Софии был впервые превращен в мечеть, московские правители считали, что после падения этого главного тогда православного собора Русь останется последним независимым православным царством на земле — а значит, Москва станет исключительным центром христианского мира.

Спустя 500 с лишним лет поддержка президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом кампании по возвращению собору-музею статуса мечети вызвала недовольство в Москве, став причиной возникновения новых претензий в геополитических отношениях. Между тем отношения эти в последние годы укрепляются, но две страны по-прежнему разделяют бесчисленные разногласия.

Российские власти назвали предложение о превращении музея в мечеть «недопустимым нарушением религиозной свободы», а пресс-секретарь президента Владимира Путина призвал Реджепа Тайипа Эрдогана учесть «сакральную, духовную ценность», которую несет Собор для россиян.

Словесная война за будущее здания происходит в непростой момент для турецко-российских отношений. Хотя в последние годы между Эрдоганом и Путиным сложились тесные личные и политические отношения, между странами существует напряженность вокруг ситуации в Сирии Ливии , где они поддерживают противоборствующие стороны в гражданских войнах, продолжающихся в этих странах.

Президент Эрдоган в этом году отложил активацию зенитно-ракетных комплексов С-400, которые он приобрел у России (и покупка которых вызвала серьезную тревогу в НАТО ). Он также пытается заключить сделки на поставку сжиженного природного газа с американскими производителями, что снизило бы зависимость Турции от российского газа.

Нельзя не отметить, что решение турецкого президента о возвращении Собора Святой Софии в ислам добавило религиозную составляющую в отношения между Анкарой с Москвой, и без того напряженные, и стало поводом для заявлений со стороны российских религиозных лидеров о недопустимости «возвращения к временам Средневековья».

«Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит, и нашей духовности и истории, — заявил патриарх Кирилл, глава Московского Патриархата, от имени Русской православной церкви , крупнейшей по числу верующих в мире. — А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе».

Собор Святой Софии, построенный в 537 году как самый большой православный собор в мире, в XIII веке на протяжении короткого периода был римско-католической церковью , потом православные императоры вернули его в первоначальное состояние. Но в пятнадцатом веке, после взятия Константинополя османский завоеватель Мехмед II надолго превратил его в мечеть. В 1934 году он был превращен в музей, что символизировало превращение Турции в светское государство в результате радикальных реформ, начатых основателем современной Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.

В то время как Турция боролась с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, президент Эрдоган активизировал свою поддержку кампании, давно начатой националистическими и консервативными группами, по возвращению зданию — части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — статуса мечети. "С Божьей помощью… мы будем молиться в мечети Айя-София", — сказал он на встрече представителей правящей партии в прошлом месяце. Многие аналитики считают этот шаг способом отвлечь внимание от экономических трудностей, вызванных пандемией.

Высший административный суд страны собрался на прошлой неделе, чтобы вынести решение по ходатайству, требующему аннулирования статуса музея. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Реджеп Тайип Эрдоган гневно отверг протест Греции с ее призывом оставить статус здания без изменений, а после аналогичной просьбы США высокопоставленный чиновник из правящей партии Турции заявил, что это вопрос касается только Турции, добавив: «Мы не нуждаемся в советах или призывах посторонних».

Однако обеспокоенность России оказалась для Анкары более сложной проблемой. Прямого ответа на многочисленные предупреждения Москвы в отношении изменения статуса Собора Святой Софии пока не последовало.

По словам московского аналитика по международным отношениям Керима Хаса, отношения между Турцией и Россией «нестабильные». «В регионе существует довольно сложное равновесие».

Керим Хас говорит, что Россия вряд ли допустит, чтобы разногласия по поводу Собора Святой Софии переросли в серьезный кризис между двумя странами. «Для Турции это внутренний вопрос, и поэтому Россия не будет из-за него рисковать отношениями с Турцией в Ливии, Сирии, в энергетике и торговле».

Однако, по его словам, давление со стороны России отражает характер переплетающихся турецких и российских интересов. «По сравнению с тем, что было 10 лет назад, турецкая политическая элита более зависима от России во всех смыслах, — сказал он. — Поэтому сейчас Россия считает, что может более свободно излагать свою позицию в отношении Святой Софии».

В России проживает около трети из всех православных христиан мира, и Москва уже давно пытается представить себя самым могущественным выразителем чаяний православных, центром православия — со времен княжеской Руси, в которой богословы после падения Константинополя называли Москву «Третьим Римом», и до России XXI века, где Владимир Путин задался целью восстановить моральное влияние православной церкви. Стоит отметить, что реализация этой задачи зачастую вступает в противоречие с исторической ролью Стамбула, бывшего Константинополя, как былого исторического и географического центра православия. Например, совсем недавно, два года назад, Патриарх Константинопольский, несмотря на противодействие Москвы, даровал вновь созданной украинскими властями Православной церкви Украины (ПЦУ) томос о предоставлении ей автокефалии — независимости от России.

Назвав Собор Святой Софии «великой христианской святыней» и «символом мира», российские законодатели призвали предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба".