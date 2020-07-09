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Мэр Сеула оставил записку и пропал 

Lenta.ru и ещё 7 38 минут назад
Мэр Сеула оставил записку и пропал
Фото: Lenta.ru
Южнокорейская полиция начала поиски мэра Сеула Пак Вонсуна. Его дочь заявила об исчезновении, сообщает агентство «Ёнхап».
Девушка сообщила, что ее отец ушел из дома около 17:17 по местному времени, оставив записку, похожую на завещание, и пропал — мужчина выключил телефон. Дочь мэра подала заявление спустя 4-5 часов после исчезновения. Правоохранительные органы проводят масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.
«Ёнхап» отмечает, что городская администрация Сеула ранее отменила одну из встреч мэра, сославшись на «неизбежные обстоятельства». Там также рассказали, что Пак Вонсун не вышел на работу из-за плохого самочувствия.
Объем работы мэра города сильно увеличился с начала пандемии COVID-19: он сам неоднократно выступал с заявлениями по поводу эпидемиологической ситуации. В частности, Пак Вонсун комментировал распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в городе.
Он занял свой пост в 2011 году будучи беспартийным — Пак Вонсун принял участие в выборах как единый кандидат от оппозиции. В 2012-м он вступил в Объединенную демократическую партию.
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Другое , МВД , Сеул
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