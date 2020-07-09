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Мэр Сеула найден мертвым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 68 6 часов назад
Мэр Сеула найден мертвым
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун обнаружен мертвым, заявил китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники.
Тело нашли представители правоохранительных органов Южной Кореи, уточнил телеканал, передает ТАСС.
Напомним, полицейские вели поиск Пак Вон Суна, о его пропаже заявила дочь.
Она сообщила, что мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен».
По данным правоохранителей, глава города покинул резиденцию около 10.44 (04.44 мск). Он был в темной одежде и с черным рюкзаком. До этого администрация Сеула сообщила об отмене одного из мероприятий в расписании градоначальника из-за «вынужденных обстоятельств».
В 16.40 (10.40 мск) Пак Вон Сун должен был встретиться с главой комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Елем.
Последний раз сигнал телефона мэра зафиксировали в районе храма Гильсанса в северной части города. Для поисков пропавшего направили служебных собак и беспилотники.
Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года. В качестве главы столичной администрации Пак Вон Сун принимал меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.
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Комментарии
Другое , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Южная Корея , Сеул
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