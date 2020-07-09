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Вассерман не поддержал амнистию нарушителей самоизоляции 

Национальная Служба Новостей 19 минут назад
Вассерман не поддержал амнистию нарушителей самоизоляции
Фото: Национальная Служба Новостей
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня. 1 ФОТО: pixabay.com СПЧ предлагает амнистировать нарушителей самоизоляции Совет по правам человека предлагает амнистировать нарушителей самоизоляции, действия которых не принесли вреда. Анатолий Вассерман: «С одной стороны, не стоит очень жестко наказывать, если вреда не было. А с другой стороны, это намекнет другим на то, что они тоже могут нарушать правила, в надежде, что это не принесет вреда. Но и СПЧ слишком часто пренебрегает обязанностями человека. В том числе, обязанностью соблюдать установленные правила, даже если это для него неудобно», — отметил в эфире НСН Анатолий Вассерман. 2 ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости ЦИК ищет «двойников» на голосовании по Конституции Центральная избирательная комиссия создала рабочую группу для выявления «двойников» на голосовании по Конституции, то есть тех, кто пытался проголосовать дважды. Анатолий Вассерман: «Насколько я знаю, таких было сравнительно немного. Но выявить и наказать их следует для того, чтобы неповадно было нарушать впредь. А во вторых, действия этих самых двойников имеют вполне очевидную цель — поставить под сомнение волеизъявление народа. Да, реально этих самых людей было очень немного, по сравнению с общим числом голосовавших, даже ничтожно мало, ничтожно во всех смыслах. Но цель, которую они преследовали, явно преступна», — прокомментировал он в интервью НСН. 3 ФОТО: Kremlin.ru Путину предложили перенести День России на 1 июля Общественники предложили президенту Владимиру Путину перенести День России с 12 июня на 1 июля. Они считают, что 12 июня больше ассоциируется с распадом СССР, и после принятия поправок первое июля — более подходящая дата. Анатолий Вассерман: «Я с этим не согласен. 12 июня — это дата, не связанная с Конституцией РФ, поэтому переносить ее на день принятия поправок в Конституцию незачем. А день Конституции у нас уже есть — 12 декабря, когда она была принята референдумом. И хотя тогда на референдуме за нее проголосовало меньше половины списка избирателей, а сейчас за поправки больше половины, все равно исходный текст тот и дату переносить не нужно», — подытожил в беседе с НСН Анатолий Вассерман. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Комментарии
Другое , Анатолий Вассерман , Табылды Кадырбеков , Владимир Путин , Совет по правам человека , Центризбирком России , РИА Новости
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