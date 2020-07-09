Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 1 августа пенсионеров России ждут новые выплаты и индексации 

Свободная пресса 3 часа назад
Российские власти решили провести индексации и дополнительные выплаты пенсионерам на фоне пандемии коронавируса. Так, с 1 августа проиндексируют пенсии работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий.
Также отмечается, что с августа новые льготы также будут предоставлены пенсионерам старше 75 лет. Хотя ранее удвоение фиксированной части пенсии полагалось только тем, кто достиг 80-летнего возраста. Кроме того с 1 августа произведут автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных баллов за прошлый год, пишет «Экономика сегодня».
Кстати, в Госдуму внесено предложение о выплате дополнительных пяти тысяч каждый месяц всем гражданам, которые достигли 75 лет. Однако пока в бюджете средств для такой льготы не предусмотрено.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Свободная пресса: последние новости
Джигурда отправился в монастырь, заработал протокол и рассказал полиции про Гейтса и Конституцию Джигурда отправился в монастырь, заработал протокол и рассказал полиции про Гейтса и Конституцию «Единая Россия» хочет увеличить штрафы за критику власти «Единая Россия» хочет увеличить штрафы за критику власти В Казахстане местные жители избили тюленя палками ради селфи В Казахстане местные жители избили тюленя палками ради селфи
Другое , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение