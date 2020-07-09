С 1 августа пенсионеров России ждут новые выплаты и индексации 

Российские власти решили провести индексации и дополнительные выплаты пенсионерам на фоне пандемии коронавируса. Так, с 1 августа проиндексируют пенсии работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий.

Также отмечается, что с августа новые льготы также будут предоставлены пенсионерам старше 75 лет. Хотя ранее удвоение фиксированной части пенсии полагалось только тем, кто достиг 80-летнего возраста. Кроме того с 1 августа произведут автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных баллов за прошлый год, пишет «Экономика сегодня».