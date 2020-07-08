Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России 

Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку — действительно, это ведь не ЦРУ и не даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии . Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России

Арестованного 7 июля советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего спецкора газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова обвиняют в работе на разведку Чешской Республики, сообщил один из его адвокатов Иван Павлов . Он же сообщил СМИ, что, по версии следственного управления ФСБ, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017 году «получил задание» от чехов на сбор информации, касающейся военно-технического сотрудничества РФ со странами Ближнего Востока и Африки. Конечным получателем информации следствие считает спецслужбы США , поскольку чешская разведка им полностью подконтрольна.

Утром 8 июля в интервью «Эху Москвы» адвокат Павлов сказал, что «многие сегодня в интернете, вот я смотрю, узнали именно из этого дела о том, что в Чешской республике есть спецслужбы». Это важно. Дело тут в том, что это действительно весьма распространенное мнение. ЦРУ существует, о МИ6 известно в основном благодаря Джеймсу Бонду , а какая может быть у чехов разведка? Еще про Монголию расскажите. Это примерно сродни общим представлениям, что шпионаж — это только жанр приключенческой литературы и кинематографа.

В реальной жизни все гораздо сложнее. В нашем случае речь идет об UZSI — Ведомстве зарубежных связей и информации, чешском изводе внешней разведки (есть еще BIS — Служба безопасности и информации, контрразведка, с фантастической работой которой мы столкнулись в ходе недавнего «рицинового скандала»).

Само ведомство исторически выросло из еще советского времени структуры, но с 1993 года неоднократно подвергалось кадровым люстрациям с целью исключить из него всех сотрудников, ранее контактировавших с Советским Союзом. До конца это так и не удалось из-за отсутствия в достаточном количестве подготовленных кадров. Однако со временем число сотрудников, прошедших подготовку в США, достигло такой численности, что UZSI была благополучно интегрирована в западную и, конкретно, натовскую разведывательную корпорацию.

При этом все разведки «малых» стран Восточной Европы в той или иной степени зависимы от ЦРУ и МИ6. И не только в чисто технических вопросах, но и в определении приоритетов и целей деятельности. Некоторое исключение составляет Венгрия , но не критичное для утверждения общего правила иерархии сил.

Дело тут в том, что эти разведывательные структуры по сути не имеют каких-то специфических узконациональных целей и задач. По законам о разведке они должны в первую очередь защищать национальные интересы своих стран, но таковых сугубых интересов крайне мало. У той же Чехии по большому счету вообще нет внешних угроз и нет очевидных разведывательных целей.

Вряд ли они ведут разведывательную деятельность против соседей: Словакии, Венгрии, Польши и Австрии. Нет самостоятельных приоритетов у Праги и в «дальнем зарубежье», где-нибудь на Ближнем Востоке, в Китае, в Африке. Да, Прага активно торгует оружием, но разведывательное сопровождение оружейных сделок — это не совсем то, что стратегическая разведка. Это разовые акции. Но чехи не производят конкурентное с российским оружие. Им информация по российским оружейным контрактам в дальнем зарубежье в принципе ни к чему.

Следовательно, ресурсы чешской внешней разведки на 90% подчинены стратегическим интересам наднациональных структур — НАТО Евросоюза и отдельно США. Цели и задачи спускаются «сверху» (из Лэнгли или из Лондона) по разнарядке. Это называется «стратегическое сотрудничество». Почему это так эффективно?

Да как раз именно из-за отношения к Чешской республике как к тихому центральноевропейскому туристическому раю, в котором ничего не происходит и из которого не может исходить какая-либо угроза. Пражские улочки, Град, пиво, кнедлики. Романтические туры на Рождество. Очень крупная российская диаспора, состоящая в основном из людей случайных, которым просто там жить нравится. Гостеприимные и по-своему симпатичные чехи в массе своей не вызывают бытовой настороженности. Человек, имеющий отношение к чему-то важному или секретному, или находящийся в группе вербовочного риска, скорее разговорится с условным чехом (в широком смысле вообще с жителем Восточной Европы или постсоветского пространства), чем с американцем. Очень удобно. Делегирование агентурной разведки на низовой уровень.

Такая позиция с разными вариациями присутствует в деятельности практически всех разведывательных структур «малых» стран. Есть, конечно, специфика. Разведки прибалтийских стран, которые, по сути, представляют из себя местные филиалы ЦРУ и МИ6, работают или по приграничному направлению, или в электронной сфере. Кроме того, странам постсоветского пространство удобно играть на родственных связях или на условно советской ностальгии. Скандинавы специализируются по Арктике.

Венгры в 1990-х пытались играть на раздувание финно-угорского национализма в некоторых российских регионах, но у них ничего не вышло. А теперь у них слишком много собственных проблем, в том числе и на внешних направлениях, например, в Румынии, Украине, Сербии и Словакии, что фактически выключило венгерскую разведку из каких-то игр против России. Венгрия в этом плане — единственная «малая» страна Восточной Европы, у которых есть конкретные национальные цели в регионе, в первую очередь, борьба за права соотечественников в соседних странах. А идеологические трения с Евросоюзом сделали ее разведку условно «неблагонадежной» для проведения скоординированных совместных акций по третьим странам.

В Румынии с недавних пор большую активность проявляют структуры военной разведки, а не стратегической, что связано с перемещением туда крупного американского воинского контингента вокруг базы ПРО\ПВО. Традиционно активны поляки, но их деятельность сейчас сокращается из-за как раз резкого изменения имиджа Польши в глазах россиян. Агрессивность риторики Варшавы сделала непривлекательными контакты с кем-то оттуда.

Хотя рецидивы случаются. В результате на контакт с румынами и поляками выходят или люди высоко для этого мотивированные, или этнические румыны/молдаване, живущие в России (случай Цуркан), или лица с польскими корнями. Другой мотивации в этих случаях нет, если забыть про «корыстный мотив». Пронатовские страны бывшей Югославии — Словения и Хорватии и вовсе остались за бортом этого процесса. Для них важна Сербия, а Россию они вряд ли на карте найдут при всех ее размерах.

Вот и получается, что именно чешская разведка, как и еще словацкая и болгарская стали основными проводниками агентурных разведывательных операций США против России.

Это даже не организационный момент, а чисто психологический. Повторимся: многие действительно верят, что разведка «малых» стран — это даже не клоунада, а просто имиджевая составляющая. Уважающая себя страна обязана иметь внешнюю разведку, но в случае с «малыми» странами — это якобы чисто бутафорская штука, необходимый, дорогостоящий, но в целом чуть ли не липовый элемент государственной машины.

И неважно, что в здании UZSI на улице Стржельничной аж двенадцать этажей — чем-то они там все внутри заняты? Есть же у Литвы армия, не дотягивающая по численности до шести неполных батальонов? Есть. Зачем нужна — непонятно. Значит, и разведка такая же полумифическая. А на практике это совсем не так.

Отдельная история — про подставные организации. Группа поддержки Сафронова уже стала намекать, что он мог не знать, с кем имеет дело.

Это, мол, ФСБ утверждает, что его контрагентом был «представитель спецслужбы», а Иван Сафронов мог думать, что имеет дело с журналистом, благотворительной или гуманитарной организацией или научной структурой. А «корыстный мотив» — это получение вполне себе легального гонорара. Тут все или лукавят, или считают, что вокруг дети малые, включая самого Сафронова. Человек не в тайге вырос, он чуть ли не детства вращался в определенной среде, он должен был отдавать себе отчет, что такое «операция прикрытия», как все это делается на практике.

Советский Союз, кстати, ровно так же пользовался ресурсами КГБ/МГБ стран Варшавского договора (названия были разные, но суть одна), как теперь это делают американцы. И психологически это было точно так же оправдано и мотивировано: разведки стран Запада и отдельные вербуемые граждане куда проще шли на контакт с теми же чехами, болгарами и поляками, чем с гражданами СССР. Явление абсолютно одинакового генезиса, и эффект от него аналогичен.

Смеяться над UZSI сейчас не следует. Да, без технического сопровождения ЦРУ они мало что могут, но на низовом уровне, чисто психологически их позиция весьма серьезна. И это не комплимент, а констатация факта.