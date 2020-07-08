Россиян предостерегли от попыток проникнуть в Европу через третьи страны 

Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сейчас уже существует какое-то международное сообщение, при этом оно сильно ограничено.

«Есть соседние страны. Казахстан , правда, уже закрылся опять на карантин, но Белоруссия открыта. Поэтому есть люди, которые на свой страх и риск принимают такое решение и летят, например, из Минска», — пояснила она.

Директор АТОР уточнила, что россияне таким образом могут улететь в Испанию, Италию, Францию и другие основные страны Евросоюза, но их там не примут.

«Они не открыты для стран «третьего круга», в том числе для России. Сначала они открываются для ближайших, соседних, потом следующий круг — страны, входящие в Евросоюз, а потом третий, обширный круг, условно — весь остальной мир. Въехать с туристической визой в те страны, пока не объявили режим открытости, не получится», — добавила Ломидзе.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств России нет. 8 июля об открытии прямого авиасообщения с Германией, Францией и странами Балтии объявила Грузия.