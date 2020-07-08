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Камчатские ихтиологи решили использовать новейшие разработки для поиска рыб 

Lenta.ru 3 часа назад
Камчатские ихтиологи решили использовать новейшие разработки для поиска рыб
Фото: Lenta.ru
На Камчатке ихтиологи будут использовать новейшие разработки российских ученых для поиска рыб, сохранившихся с доледникового периода в древних озерах Чукотки. Об этом рассказала пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Мария Воронцова, передает ТАСС.
Ученые будут использовать самописцы температуры и уровня воды, которые создала исследовательская группа из МГУ, в их распоряжении будет около 50 устройств. Экспедиция начнется 15 июля и продлится около двух месяцев, подобные детальные исследования не проводились почти 30 лет. Помимо классического описания рыб, ихтиологи намерены оценить состояние экосистем местных озер в целом и прояснить некоторые вопросы адаптации животных к изменяющимся погодным условиям.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае специалисты министерства экологии пометили северных оленей специальными ошейниками, чтобы отслеживать их миграцию. На данный момент помечено 10 оленей обитающих на территории Эвенкийского и Туруханского районов, и 15 оленей — на территории Таймыра. В минэкологии заверили, что ошейники легко крепятся и не травмируют животных.
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Другое , Мария Воронцова , МГУ , ИТАР-ТАСС
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