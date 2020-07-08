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Отдыхающие избили тюленя на пляже в Казахстане 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Отдыхающие избили тюленя на пляже в Казахстане
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На побережье Каспия близ казахстанского города Актау отдыхающие избили камнями и палками тюлени, подплывшего близко к берегу, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира минэкологии страны Сакен Дилдахмет.
Инцидент произошел 6 июля. Тюлень появился на пляже в Мангистау. По словам очевидцев, сначала интерес к нему проявили дети и стали бросаться в морского обитателя камнями. Взрослые пришли на помощь своим отпрыскам и взяли в руки палки.
По информации казахстанских СМИ, отдыхающие били тюленя, чтобы он присмирел и позволил с ним сфотографироваться. «Это было сделано просто ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море», — передает новостной портал Актау «Лада» слова очевидца.
После того, как отдыхающие все же сфотографировались с тюленем, они выкинули его обратно в Каспийское море. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Живодеров разыскивает полиция, сообщает телеканал «360».
«По данному факту Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира направлено письмо в департамент полиции Мангистауской области, чтобы установить личности людей и привлечь их к ответственности», передает портал EurAsia Daily.
За жестокое обращение с животными законодательством Казахстана предусмотрено наказание в виде штрафа либо назначения исправительных работ.
Представители госинспекции лесного хозяйства и животного мира собираются провести среди отдыхающих на побережье разъяснительные работы о недопустимости жестокого обращения с животными.
Портал Tengrinews.kz отмечает, что это уже второй подобный случай за последнее время: сообщалось о детеныше тюленя, который подплыл близко к берегу; отдыхающие закидали его камнями.
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