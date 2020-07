Прилучный / ВКонтакте Прилучного «Теперь ясно — он изменял Агате »: в Крыму Прилучный познакомил детей с Карпович Поклонники заговорили о том, что роман между Павлом и Мирославой длится уже давно.

К «папиной дочке» Мирославе Карпович может накрепко пристать слава охотницы за чужими мужьями. Накануне социальные сети облетели фото из Крыма, где отдыхает с детьми экс-супруг актрисы Агаты Муцениеце и «мажор» Павел Прилучный… в компании с новой возлюбленной, Мирославой Карпович.

Напомним, слухи о романе Павла и Мирославы поползли сразу после громкого развода одной из самых эффектных пар российского кино. Карпович и Прилучного видели вместе во время шопинга, при этом Павел нес покупки звезды «Папиных дочек». Позже стали появляться сообщения о том, что парочка вместе отдыхала в Карелии.

На Карпович обрушились хейтеры с угрозами — дескать, оставь Павла в покое, не лезь в семью. Некоторые не сдерживались, и комментарии оставляли совсем не безобидные. Мирослава, которая обычно не делится подробностями своей личной жизни, все-таки кратко пообщалась с журналистами. Рассказала, что о травле узнала от друзей, которые забеспокоились из-за угроз, поступающих «папиной дочке». Теперь поклонники сделали фото Мирославы и Павла в Крыму. И понеслось!

«Теперь все ясно… Паша изменял Агате с Мирославой», — сделали вывод поклонники и запустили еще одну волну хейта.

Ни Прилучный, ни Карпович о своем романе не рассказывают — Павел тоже против публичности в соцсетях. Однако среди коллег-актеров, как оказалось, встречи Карпович и Прилучного — давно не тайна, пишет kp.ru. Оказывается, все длится с прошлой зимы — как раз в тот период у Муцениеце и Прилучного начались проблемы в семье.

Чтобы увидеть некоторые вещи, сначала в них нужно поверить. A post shared by Agata M (@agataagata) on Jul 5, 2020 at 5:51am PDT Тем временем в блоге обманутой экс-жены Павла Агаты Муцениеце появилось фото — на нем актриса в объятиях незнакомца. Интриги, правда, не получилось. Оказалось, это… манекен. Чуть позже Агата выложила видео, которое развеяло розыгрыш.