Названа сумма, которую ЦСКА заплатил «Басконии» за переход Шенгелии 

Московский ЦСКА , который заключил трёхлетний контракт с форвардом Торнике Шенгелией, выплатил «Басконии» € 1 млн за переход грузинского баскетболиста, сообщил инсайдер Донатас Урбонас.

«По данным источников, московский ЦСКА заплатил около одного миллиона евро за трансфер Шенгелии. Слышал таже, что в его трёхлетний контракт включён пункт по которому его должны отпустить в НБА, если поступит соответствующие предложение», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».