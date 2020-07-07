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Ефремов ни разу не пытался лично извиниться перед семьей погибшего — адвокат 

Москва24 2 часа назад
Ефремов ни разу не пытался лично извиниться перед семьей погибшего — адвокат
Фото: Москва24
Адвокат семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал Москве 24 о том, что Михаил Ефремов ни разу лично не извинился перед потерпевшими.
"Господин Ефремов публично каялся, однако он не написал ни одного письма, ни одного слова семье (погибшего водителя Сергея Захарова. — Прим. ред.). Это была публичная игра, выступление с актерским мастерством в эфире — и все. А к людям, которые потеряли близкого человека, к детям, к жене, к брату, к маме — ничего, ноль. Никаких попыток связаться лично не было", — заявил Добровинский.
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено. Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).
Юрист сообщил и о том, что у стороны защиты имеются доказательства невиновности актера в смертельном ДТП.
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Другое , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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