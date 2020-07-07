"Господин Ефремов публично каялся, однако он не написал ни одного письма, ни одного слова семье (погибшего водителя Сергея Захарова. — Прим. ред.). Это была публичная игра, выступление с актерским мастерством в эфире — и все. А к людям, которые потеряли близкого человека, к детям, к жене, к брату, к маме — ничего, ноль. Никаких попыток связаться лично не было", — заявил Добровинский.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено. Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

Юрист сообщил и о том, что у стороны защиты имеются доказательства невиновности актера в смертельном ДТП.