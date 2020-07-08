В США правозащитники пообещали продолжить бойкот Facebook 

Американская неправительственная организация Free Press заявила, что продолжит бойкот компании Facebook, так как та отказалась выполнять их требования. В частности, не принимаются достаточные меры для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.

Ранее многие крупные корпорации приняли решение не размещать рекламу в Facebook. «Мы продолжим расширять бойкот, пока к нашим требованиям не будут относиться серьезно», — цитирует ТАСС представителя Free Press Джессику Гонсалес.

Акции Facebook 7 июля незначительно подешевели. Напомним, правозащитники попросили компанию удалить в соцсетях группы, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинах.