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В США правозащитники пообещали продолжить бойкот Facebook 

Российская Газета и ещё 10 15 часов назад
В США правозащитники пообещали продолжить бойкот Facebook
Фото: Российская Газета
Американская неправительственная организация Free Press заявила, что продолжит бойкот компании Facebook, так как та отказалась выполнять их требования. В частности, не принимаются достаточные меры для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.
Ранее многие крупные корпорации приняли решение не размещать рекламу в Facebook. «Мы продолжим расширять бойкот, пока к нашим требованиям не будут относиться серьезно», — цитирует ТАСС представителя Free Press Джессику Гонсалес.
Акции Facebook 7 июля незначительно подешевели. Напомним, правозащитники попросили компанию удалить в соцсетях группы, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинах.
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Другое , ИТАР-ТАСС , США
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