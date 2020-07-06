Россия направила медиков в Казахстан

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Свыше 20 медицинских специалистов из Московской области отправились в Казахстан для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Московская область направила бригады медицинских специалистов в Казахстан. 26 врачей будут задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией в местных больницах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Казахстан отправились ведущие врачи из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц.