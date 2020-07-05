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Новое правительство Франции может быть сформировано 6 июля 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Новое правительство Франции может быть сформировано 6 июля
Фото: Вечерняя Москва
ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Состав нового правительства Франции под руководством премьер-министра Жана Кастекса может быть сформирован 6 июля. Об этом в воскресенье сообщили в Елисейском дворце.
В администрации президента Эмманюэля Макрона отметили, что в новый кабинет должны войти порядка 20 министров и их заместителей. Предполагается, что объявление вошедших в правительство будет проходить в два этапа — сначала планируется обнародовать список глав министерств, затем будут названы имена госсекретарей. В Елисейском дворце подчеркнули, что президент и премьер «продолжают проводить консультации с целью формирования нового кабмина в понедельник».
В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.
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Другое , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Франция
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