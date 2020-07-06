Перечислены регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса 

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве (685), Московской области (292), Ханты-Мансийском автономном округе (289) и Санкт-Петербурге (280). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telelgram-канале.
Больше ста новых случаев выявили в Свердловской (270), Иркутской (239), Нижегородской (212) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (197), Воронежской (146), Мурманской (135), Самарской (135) областях, Красноярском крае (131), Челябинской области (128), Алтайском крае (124), Ульяновской (107),. Новосибирской (106), Архангельской (104) областях.