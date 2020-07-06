Национальная организация общественного здравоохранения Греции заявили о резком росте числа туристов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Так, по данным организации, за минувшие сутки всего в стране обнаружено 43 новых случая заражения, из которых 36 приходятся на туристов. Отмечается, что накануне было выявлено 9 новых случаев, из которых 7 были зафиксированы на въезде в стране. В связи с этим, греческие власти с утра 6 июля ввели запрет на въезд в страну из Сербии из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в стране.
В Греции заявили о резком росте числа туристов с COVID-19
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