В Греции заявили о резком росте числа туристов с COVID-19 

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В РПЦ рассказали, как мятежный схиигумен перехитрил духовенство

Политолог предложил закрепить в законах понятие «гомосексуальный союз»

В СПЧ обвинили псковскую прокуратуру в попытке сделать из России монстра