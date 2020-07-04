Вирусолог назвал токсичным рекомендованный ВОЗ препарат от COVID-19 

— К 3 июля в мире зафиксировано 11 197 174 случая коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 6 342 850 пациентам — 529 197 человек, подхвативших COVID-19, скончались.

— Тем временем в России с начала пандемии выявлено 674 515 граждан с коронавирусом. Одолели болезнь 446 879 человек, умерли — 10 027.

— Второй волны коронавирусной инфекции может и не быть, подчеркнул директор программы по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан . По его словам, вспышки заболеваемости COVID-19, которые сейчас наблюдаются в ряде стран — это не очередная волна, а второй пик.

— В то же время в ВОЗ сообщили, что нашли противовирусный препарат, который показывает «обнадеживающие» результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией — речь идет о «Ремдесивире». Его применение, согласно информации организации, привело к снижению случаев госпитализации.

Тем не менее экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил, что данное лекарство может быть опасно для здоровья. «Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», — рассказал он порталу Ura.ru.

— Возвращение к полноценной жизни в России до февраля 2021 года маловероятно, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко . «Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — пояснил глава ведомства «Интерфаксу».

— Президент РФ Владимир Путин считает, что всплеск безработицы из-за пандемии коронавирусной инфекции стране не грозит.

«У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим», — заявил глава государства в ходе онлайн-конференции с участием представителей рабочей группы по поправкам в Конституцию России.

Роспотребнадзор запретил выезжать детям в лагеря за пределы своего региона до 1 января 2021 года, указано в постановлении ведомства. Служба сделала исключение только для несовершеннолетних жителей Арктической зоны.

— Кроме того, согласно рекомендациям, школам, детским садам и другим учебным заведения теперь нельзя проводить массовые мероприятия.

— ВОЗ сформировала специальную рабочую группу, которая будет изучать мутации SARS-CoV-2, сообщила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

— COVID-19 может вызывать нарушения в эндокринной системе, обнаружили в врачи Национальной больницы Шри-Ланки, исследование которых было опубликовано на портале EurekAlert. Данные последствия коронавирусной инфекции способны усугубить состояние пациентов с соответствующими расстройствами, предупредили медики.

— В США за сутки коронавирус нового типа подхватили 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, пишет The Washington Post.