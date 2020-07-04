Вирусолог назвал токсичным рекомендованный ВОЗ препарат от COVID-19 

— К 3 июля в мире зафиксировано 11 197 174 случая коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 6 342 850 пациентам — 529 197 человек, подхвативших COVID-19, скончались.
— Тем временем в России с начала пандемии выявлено 674 515 граждан с коронавирусом. Одолели болезнь 446 879 человек, умерли — 10 027.
— Второй волны коронавирусной инфекции может и не быть, подчеркнул директор программы по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. По его словам, вспышки заболеваемости COVID-19, которые сейчас наблюдаются в ряде стран — это не очередная волна, а второй пик.
— В то же время в ВОЗ сообщили, что нашли противовирусный препарат, который показывает «обнадеживающие» результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией — речь идет о «Ремдесивире». Его применение, согласно информации организации, привело к снижению случаев госпитализации.
Тем не менее экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил, что данное лекарство может быть опасно для здоровья. «Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», — рассказал он порталу Ura.ru.
— Возвращение к полноценной жизни в России до февраля 2021 года маловероятно, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. «Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — пояснил глава ведомства «Интерфаксу».
— Президент РФ Владимир Путин считает, что всплеск безработицы из-за пандемии коронавирусной инфекции стране не грозит.
«У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим», — заявил глава государства в ходе онлайн-конференции с участием представителей рабочей группы по поправкам в Конституцию России.
— Роспотребнадзор запретил выезжать детям в лагеря за пределы своего региона до 1 января 2021 года, указано в постановлении ведомства. Служба сделала исключение только для несовершеннолетних жителей Арктической зоны.
— Кроме того, согласно рекомендациям, школам, детским садам и другим учебным заведения теперь нельзя проводить массовые мероприятия.
— ВОЗ сформировала специальную рабочую группу, которая будет изучать мутации SARS-CoV-2, сообщила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.
— COVID-19 может вызывать нарушения в эндокринной системе, обнаружили в врачи Национальной больницы Шри-Ланки, исследование которых было опубликовано на портале EurekAlert. Данные последствия коронавирусной инфекции способны усугубить состояние пациентов с соответствующими расстройствами, предупредили медики.
— В США за сутки коронавирус нового типа подхватили 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, пишет The Washington Post.